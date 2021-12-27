Ніхто не забиратиме жінок до армії, військовий облік – це не призов і не військова мобілізація, пояснили в Міноборони України

Оновлення системи військового обліку в Україні не передбачає мобілізації чи призову жінок до армії. Йдеться про оновлення самої системи та перелік так званих "жіночих" професій, які є підставою для постановки на військовий облік, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Ніхто не забиратиме жінок до армії. Це не мобілізація та не військовий призов. Йдеться лише про оновлення системи військового обліку", - цитує Маляр прес-служба Міноборони.

За словами заступника голови Міноборони, зараз відбувається модернізація системи, яка була і раніше. Але згодом частина професій зникає і законодавство потребує змін.

"Завжди був список професій, які служили підставою для взяття жінок на військовий облік. Але професії зникають, і законодавство також потребує оновлення", - наголосила Маляр.

Зазначається, що рішення стосовно модернізації системи військового обліку було ухвалено навесні парламентом.

"Чи треба просто завтра йти у військкомати? Ні. Для цього буде цілий рік. Адже виконання норми закону про оновлення військового обліку триватиме протягом 2022 року", - додала заступник міністра оборони України.

За її словами, категорії жінок підпадатимуть під постановку на облік: це професії та спеціальності, споріднені до військового обліку, відповідний вік та належний стан здоров'я.

Наразі в уряді працюють над тим, щоб зробити цей процес максимально зручним, запевнили у Міноборони.