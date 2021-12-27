Туреччина в разі необхідності буде готова сприяти зниженню напруженості між РФ і НАТО - Чавушоглу

Влада Туреччини, якщо в цьому буде необхідність, буде готова розглянути заходи, які знизять напруженість між РФ і НАТО, заявив у понеділок глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу.

"Якщо Росія має конкретні очікування щодо Туреччини, щоб знизити напруженість між РФ і НАТО, то ми будемо готові зробити все, що в наших силах", - сказав він на прес-конференції, яку транслював телеканал TRT World.

"Нікому не вигідний конфлікт у нашому регіоні", - додав Чавушоглу.