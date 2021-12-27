Події

11:52 27.12.2021

Понад 30 мігрантів намагалися прорватися з Білорусі - прикордонна служба Польщі

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Понад 30 мігрантів намагалися прорватися з Білорусі - прикордонна служба Польщі

Велика група біженців здійснила спробу прорватися до Польщі з Білорусі після півночі в понеділок, заявили в польській прикордонній службі.

"Сьогодні після півночі на ділянці, яку охороняє підрозділ прикордонної служби в районі населеного пункту Мельник, група з 36 іноземців форсувала кордон. У бік польських патрулів кидали каміння. Ніхто не постраждав", - ідеться в повідомленні.

Напередодні нелегально перейти польсько-білоруський кордон спробували шестеро біженців, повідомили в прикордонній службі.

За її даними, цього року з Білорусі до Польщі намагалися нелегально потрапити 39,5 тис. мігрантів.

Через міграційну кризу в Литві та Польщі цього року впровадили на кордоні надзвичайний стан, почали зводити загородження з колючого дроту, посилювати охорону кордону для припинення потоків нелегалів із території Білорусі. Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі ускладнилася 8 листопада, коли до кордону з білоруського боку підійшли кілька тисяч мігрантів із країн Близького Сходу, охочих перебратися до Євросоюзу. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, найскладнішим моментом від початку кризи на кордоні. У Європі назвали незаконну міграцію з території Білорусі "гібридною агресією" режиму в Мінську.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко після гострої міжнародної реакції на інцидент із вимушеною посадкою літака Ryanair і затриманням журналіста Романа Протасевича та його подруги Софії Сапеги заявив наприкінці травня, що західні країни відтепер самостійно здійснюватимуть контроль за наркотрафіком і незаконною міграцією через свої кордони. "Ми зупиняли наркотики й мігрантів - тепер будете самі їх ловити", - сказав Лукашенко.

Теги: #мігранти #білорусь #польща
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