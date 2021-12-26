Хусити з 2015 року запустили в бік Саудівської Аравії більш ніж 400 ракет, понад 850 безпілотників

Заколотники-хусити, що діють в Ємені, з моменту початку в 2015 році бойових дій проти очолюваної Саудівською Аравією коаліції запустили по саудівській території 540 ракет і 851 безпілотник, що несе озброєння, повідомляють у неділю західні ЗМІ.

За її підрахунками, всі ці атаки спричинили загибель 59 мирних жителів у Саудівській Аравії.

Представник коаліції генерал Туркі аль-Малікі запевнив, що для таких атак бунтівники використовують територію аеропорту Сани.

У 2014 році хусити захопили столицю Ємену та змістили визнаний міжнародною спільнотою уряд. Після цього в єменський збройний конфлікт втрутилися Саудівська Аравія та її союзники, котрі прагнуть допомогти владі перемогти хуситів. Нині жодна зі сторін не може здобути остаточну військову перемогу в Ємені.

Спостерігачі вважають конфлікт у Ємені черговим протистоянням між Саудівською Аравією та Іраном, який підтримує хуситів.