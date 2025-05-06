Трамп: Хусити заявили США, що більше не завдаватимуть ударів по суднах, і ми припинимо удари по них

Єменські заколотники-хусити оголосили, що більше не завдаватимуть ударів по судах, заявив у вівторок президент США Дональд Трамп.

"У нас є чудові новини. Учора ввечері хусити оголосили США, що вони більше не хочуть битися. Ми з повагою ставимося до цього", - сказав Трамп під час зустрічі з прем'єром Канади Марком Карні.

Американський лідер додав, що США припинять зі свого боку удари у відповідь по позиціях хуситів, оскільки Сполучені Штати домоглися своєї мети - безпечного судноплавства.

"І ми припинимо удари. Вони капітулювали, але важливіше, повіримо їм на слово, що вони не будуть більше завдавати ударів по кораблях. І це та мета, яку ми переслідували", - наголосив Трамп.