20:29 06.05.2025
Трамп: Хусити заявили США, що більше не завдаватимуть ударів по суднах, і ми припинимо удари по них
Єменські заколотники-хусити оголосили, що більше не завдаватимуть ударів по судах, заявив у вівторок президент США Дональд Трамп.
"У нас є чудові новини. Учора ввечері хусити оголосили США, що вони більше не хочуть битися. Ми з повагою ставимося до цього", - сказав Трамп під час зустрічі з прем'єром Канади Марком Карні.
Американський лідер додав, що США припинять зі свого боку удари у відповідь по позиціях хуситів, оскільки Сполучені Штати домоглися своєї мети - безпечного судноплавства.
"І ми припинимо удари. Вони капітулювали, але важливіше, повіримо їм на слово, що вони не будуть більше завдавати ударів по кораблях. І це та мета, яку ми переслідували", - наголосив Трамп.