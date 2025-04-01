Інтерфакс-Україна

Події

20:21 01.04.2025

Трамп збирається з візитом до Саудівської Аравії у травні

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Трамп збирається з візитом до Саудівської Аравії у травні

Президент США Дональд Трамп відвідає Саудівську Аравію в травні, про точні дати візиту повідомлять пізніше, заявила у вівторок на брифінгу прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

«Президент вирушить до Саудівської Аравії в травні», - сказала вона.

Левітт зазначила, що Білий дім сповістить про конкретні дати візиту та інші його деталі, коли матиме інформацію про них. Вона додала, що США і Саудівська Аравія зараз працюють над організацією візиту.

Раніше Трамп підтвердив, що першою закордонною поїздкою під час його другого президентського терміну стане візит до Саудівської Аравії.

«Можливо, у квітні, можливо, трохи пізніше», - сказав Трамп журналістам про час поїздки.

Він додав, що має намір також відвідати «Катар, можливо, ще кілька інших країн».

 

 

Теги: #саудівська_аравія #трамп #терміни #сша

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