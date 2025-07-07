Інтерфакс-Україна
Інвестиції
21:54 07.07.2025

Саудівський суверенний фонд PIF інвестував $200 млн у хмарочос у центрі Мангеттена

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Саудівський суверенний фонд PIF інвестував $200 млн у хмарочос у центрі Мангеттена

Саудівський суверенний Public Investment Fund (PIF) уже вклав $200 млн у проєкт будівництва 366-метрового хмарочоса на Мангеттені та планує отримати дві третіх частки в проєкті, пише Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.

Ділянку за адресою 625 Madison Avenue девелопер Related придбав 2024 року. Вона розташована в престижному районі, в одному кварталі від Центрального парку.

"Це виняткова локація з видом на Центральний парк", - сказала представниця Related Наталі Равіц, відмовившись при цьому коментувати участь PIF.

Саудівський фонд і Related є давніми партнерами. За повідомленнями ЗМІ, PIF уже надавав Related фінансування у 2020 році.

Теги: #саудівська_аравія #хмарочос #інвестиції

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