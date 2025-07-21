Інтерфакс-Україна
Медицина
18:22 21.07.2025

Саудівська Аравія запустила 5-й пакет допомоги із протезування українців у Польщі на $3,5 млн

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Саудівська Аравія запустила 5-й пакет допомоги із протезування українців у Польщі на $3,5 млн

Саудівська Аравія запустила п’ятий пакет програми допомоги із протезування українців у Польщі, повна вартість програми становить $3,5 млн.

Як повідомляє інформаційний ресурс "Україна по-арабськи", проєкт протезування кінцівок для українців реалізує Центр гуманітарної допомоги та підтримки імені короля Салмана. П’ятий пакет тривав з 14 по 21 липня.

На цьому етапі протези кінцівок встановили 20 українцям. До того ж були проведені необхідні вимірювання кінцівок для запуску наступного етапу та постпротезна реабілітація та навчання для учасників попередніх етапів проєкту.

Зазначається, що у проєкті використовується найновіша у своєму роді технологія протезування Direct Socket.

"Мета проєкту – забезпечити протезами кінцівок тих, хто втратив їх внаслідок війни. Це допоможе покращити якість їхнього життя", - зазначив посол Саудівської Аравії в Україні Мухаммед бін Абдулазіз Аль-Барака, слова якого наведено в повідомленні.

Проєкт із протезування є продовженням гуманітарної допомоги, що надається Королівством Саудівська Аравія Україні та включала продукти харчування, медикаменти та електрогенератори.

Перший його етап Саудівська програма гуманітарної підтримки України розпочала у вересні 2024 року. Наразі реалізовано п'ятий етап. До кінця 2025 року буде реалізовано ще два етапи проєкту, зазначено в повідомленні.

У рамках попередніх етапів було надано 115 протезів кінцівок, в реалізації проєкту взяли участь 43 кваліфіковані медичні волонтери (у п'ятому етапі - 7).

Всього проєкт передбачає встановити 137 протезів.

Зазначається, що проєкт із протезування українців входить до програми гуманітарної допомоги, яку надає Королівство Саудівська Аравія з метою полегшення страждань людей з ампутацією кінцівок по всьому світу.

Саудівська Аравія під час візиту принца Файсала бін Фархана Аль Сауда до Києва у лютому 2023 року анонсувала різні гуманітарні пакети допомоги Україні у розмірі $410 млн.

Теги: #допомога #саудівська_аравія #протезування

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