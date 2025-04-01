Трамп: Припиніть стріляти по амереканських кораблях і ми припинимо стріляти по вас

Президент США Дональд Трамп заявив про успіх двотижневого наступу США проти хуситів і те, що атаки триватимуть доки вони не перестануть становити загрозу свободі судноплавства, повідомляє Fox News у соцмережі Х у вівторок.

"Підтримувані Іраном терористи Хусі були знищені безжальними ударами протягом останніх двох тижнів... Їх потенціал, який загрожує судноплавству та регіону, швидко знищується. Наші атаки триватимуть, доки вони не перестануть становити загрозу свободі судноплавства", - заявив Трамп.

Він додав, що вибір для хуситів очевидний: "припиніть стріляти по кораблях США, і ми припинимо стріляти по вас. В іншому випадку ми тільки почали, і справжній біль ще попереду, як для хуситів, так і для їхніх спонсорів в Ірані".

Джерело: https://x.com/FoxNews/status/1906866657105949039