Єрмак і Умєров у Ер-Ріяді обговорили з головою Міноборони країни шляхи досягнення миру

Фото: https://www.president.gov.ua

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і секретар РНБО Рустем Умєров у Ер-Ріяді зустрілися з міністром оборони Саудівської Аравї Халідом бін Салманом Аль Саудом.

"Шляхи досягнення сталого миру для України та участь Саудівської Аравії у цьому процесі - головні теми нашої розмови", - повідомив Єрмак у своєму телеграм-каналі у середу.

Також він і Умєров обговорили концепції безпекових гарантій для України з радником з питань національної безпеки, державним міністром, членом уряду Саудівської Аравії доктором Мосаадом бін Мухаммадом Аль Айбаном.

Керівник ОП подякував Саудівській Аравії за рішуче прагнення сприяти досягненню сталого й справедливого миру для України.