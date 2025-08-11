Зараз є шанс на мир, але він повинен бути чесним і стійким, а безпека – гарантованою, заявив Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок телефонну розмову зі спадкоємним принцом Королівства Саудівська Аравія Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

"Говорив зі спадкоємним принцом Королівства Саудівська Аравія Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Вдячний за підтримку. Поінформував про контакти з партнерами, нашу дипломатичну роботу для закінчення війни. Фактично цілодобово триває комунікація з лідерами, ми на постійному зв’язку. Зараз настав момент, коли є реальний шанс досягти миру. Але мир повинен бути чесним і стійким, а безпека – гарантованою. Це важливо не лише для України – для кожної європейської країни", - написав Зеленський у Телеграмі.

За словами глави держави, сторони однаково бачать небезпеку в будь-яких рішеннях, ухвалених без України та Європи.

"Дякую Мухаммаду бін Салману Аль Сауду за абсолютно чітку підтримку цієї позиції та за готовність докласти зусиль заради миру. Домовилися, що наші команди координуватимуть усі необхідні зусилля. Також говорили про спільні проєкти, які дадуть сили обом нашим державам. Наші команди працюватимуть над усіма деталями", - акцентував президент.