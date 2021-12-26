Російські найманці на Донбасі 1 раз порушили режим припинення вогню з початку доби-ООС

На Донбасі за минулу добу, 25 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню, а з початку доби ще одне порушення, повідомляє штаб операція об'єднаних сил.

"У напрямку Травневого в Донецькій області ворог вів вогонь з ПТРК. З початку доби, станом на 11 годину, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. У напрямку Південного в Донецькій області, противник здійснював обстріли з автоматичних і протитанкових гранатометів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дій ворога немає", - наголошується в повідомленні ООС у Фейсбук

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли, повідомили в штабі ООС .