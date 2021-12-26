Події

12:03 26.12.2021

Російські найманці на Донбасі 1 раз порушили режим припинення вогню з початку доби-ООС

1 хв читати
Російські найманці на Донбасі 1 раз порушили режим припинення вогню з початку доби-ООС

На Донбасі за минулу добу, 25 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню, а з початку доби ще одне порушення, повідомляє штаб операція об'єднаних сил.

"У напрямку Травневого в Донецькій області ворог вів вогонь з ПТРК. З початку доби, станом на 11 годину, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. У напрямку Південного в Донецькій області, противник здійснював обстріли з автоматичних і протитанкових гранатометів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дій ворога немає", - наголошується в повідомленні ООС у Фейсбук

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли, повідомили в штабі ООС .

 

Теги: #оос #донбас #зсу
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:22 26.12.2021
Із взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде - главком Залужний

Із взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде - главком Залужний

07:40 26.12.2021
Минулої доби зафіксовано одне порушення режиму тиші на Донбасі

Минулої доби зафіксовано одне порушення режиму тиші на Донбасі

19:17 25.12.2021
На Донбасі російські найманці не порушували режим припинення вогню від початку доби

На Донбасі російські найманці не порушували режим припинення вогню від початку доби

07:19 25.12.2021
За добу російські найманці 5 разів порушили режим тиші, поранено українського військовослужбовця

За добу російські найманці 5 разів порушили режим тиші, поранено українського військовослужбовця

17:36 24.12.2021
На Донбасі російські найманці тричі порушили режим припинення вогню від початку доби

На Донбасі російські найманці тричі порушили режим припинення вогню від початку доби

15:29 24.12.2021
Посол Британії вітає рішення про припинення вогню на Донбасі

Посол Британії вітає рішення про припинення вогню на Донбасі

15:03 24.12.2021
Російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші - штаб ООС

Російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші - штаб ООС

07:28 24.12.2021
США вітають заяву ОБСЄ про заходи щодо перемир'я на Донбасі

США вітають заяву ОБСЄ про заходи щодо перемир'я на Донбасі

07:10 24.12.2021
Минулої доби зафіксовано три порушення режиму тиші на Донбасі

Минулої доби зафіксовано три порушення режиму тиші на Донбасі

18:18 23.12.2021
Військовий облік для жінок - це не призов на військову службу, пояснили у командуванні Сухопутних військ

Військовий облік для жінок - це не призов на військову службу, пояснили у командуванні Сухопутних військ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Із взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде - главком Залужний

Столтенберг запропонував скликати Раду НАТО-Росія 12 січня - ЗМІ

В Україні за добу виявили 2 810 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужало 4 279 людей, 138 померли

П'ятеро людей, зокрема дитина, госпіталізовані внаслідок вибуху в житловому будинку на Львівщині

На Львівщині через вибух газу зруйновано житловий будинок, постраждали п'ятеро осіб

ОСТАННЄ

Берлін і Вашингтон по-різному оцінюють загрозу вторгнення Росії в Україну - ЗМІ

Екіпаж китайської орбітальної станції вийшов у відкритий космос

Пєсков назвав "питанням життя і смерті" для Росії поширення НАТО на країни колишнього СРСР

У ПАР помер борець проти апартеїду архієпископ Десмонд Туту

Майже 6 тис. авіарейсів скасували у світі за останні дні через коронавірус - ЗМІ

28 грудня очікується погіршення погодних умов по всій Україні

Столтенберг запропонував скликати Раду НАТО-Росія 12 січня - ЗМІ

Китайська влада не може впоратися з поширенням коронавірусу в місті Сіані

Жителя Дніпра затримали за неправдиве повідомлення про мінування Ради

У Львові ліквідували пожежу в поїзді "Київ-Ужгород", ніхто не постраждав

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА