Події

10:41 26.12.2021

У Львові ліквідували пожежу в поїзді "Київ-Ужгород", ніхто не постраждав

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У Львові ліквідували пожежу в поїзді "Київ-Ужгород", ніхто не постраждав

Минулої ночі виникла пожежа в поїзді "Київ-Ужгород", який прибув на вокзал Львова о 03:45, повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації.

"Близько 03:45 виникла пожежа у вагоні №7 пасажирського поїзда №81 сполученням "Київ-Ужгород", який прибув на головний залізничний вокзал Львова", – зазначено в повідомленні.

Пасажирів з вагона евакуювали, вагон відчепили і перемістили на запасну колію. Пожежа була ліквідована о 05:03 ранку.

"В результаті пожежі потерпілих немає. Пасажирів пересадили в інший вагон, поїзд продовжив рух із запізненням на 19 хвилин", – повідомляє ОДА.

Причини загоряння з'ясовуються, сума збитків уточнюється.

Теги: #поїзд #пожежа #львів
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