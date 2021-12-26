Події

07:33 26.12.2021

В Одесі поліцейські затримали 26-річного чоловіка за вбивство дружини батька

1 хв читати
В Одесі поліцейські затримали 26-річного чоловіка за вбивство дружини батька

Одеські поліцейські затримали 26-річного чоловіка за вбивство дружини свого батька, повідомляє прес-служба Національної поліції міста.

Під час сімейної сварки пасинок схопив кухонний ніж і двічі вдарив 49-річну жінку в шию. Тіло померлої вранці виявив її чоловік та повідомив про це поліцію. За кілька годин оперативники Одеського районного управління поліції №1 затримали зловмисника у будинку його матері у Малиновському районі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що своєї причетності до скоєного зловмисник не заперечував.

Його дії слідчі кваліфікували як умисне вбивство і до обрання запобіжного заходу затримали фігуранта в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відповідно до ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України одеситу загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

 

 

 

Теги: #затримання #убивця #одеса
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:17 26.12.2021
Київські поліцейські затримали місцевого жителя за вбивство перехожого у Святошинському районі

Київські поліцейські затримали місцевого жителя за вбивство перехожого у Святошинському районі

13:27 24.12.2021
До Одеси прибув корабель ВМС Франції Auvergne

До Одеси прибув корабель ВМС Франції Auvergne

07:32 23.12.2021
Поліція затримала орендаря бази відпочинку під Вінницею, де сталася пожежа

Поліція затримала орендаря бази відпочинку під Вінницею, де сталася пожежа

16:54 20.12.2021
У Берліні затримали екс-главу Генштабу Грузії часів президентства Саакашвілі

У Берліні затримали екс-главу Генштабу Грузії часів президентства Саакашвілі

20:02 17.12.2021
СБУ знешкодила ОЗУ, учасники якої викрадали та катували людей в Івано-Франківській області

СБУ знешкодила ОЗУ, учасники якої викрадали та катували людей в Івано-Франківській області

15:25 13.12.2021
Правоохоронці затримали підозрюваного у підготовці до вбивства депутата Дніпропетровської облради

Правоохоронці затримали підозрюваного у підготовці до вбивства депутата Дніпропетровської облради

07:35 01.12.2021
У Харкові затримано членів групи, яка скоїла серію квартирних крадіжок у різних регіонах

У Харкові затримано членів групи, яка скоїла серію квартирних крадіжок у різних регіонах

07:38 28.11.2021
У Польщі затримали трьох українців, які допомагали мігрантам незаконно перетнути кордон

У Польщі затримали трьох українців, які допомагали мігрантам незаконно перетнути кордон

07:13 28.11.2021
Правоохоронці на Прикарпатті затримали підозрювану у вбивстві співмешканця жінку

Правоохоронці на Прикарпатті затримали підозрювану у вбивстві співмешканця жінку

10:40 26.11.2021
В Одесі "замінували" аеропорт, поліція перевіряє інформацію

В Одесі "замінували" аеропорт, поліція перевіряє інформацію

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Столтенберг запропонував скликати Раду НАТО-Росія 12 січня-ЗМІ

В Україні за добу виявили 2 810 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужало 4 279 людей, 138 померли

П'ятеро людей, зокрема дитина, госпіталізовані внаслідок вибуху в житловому будинку на Львівщині

На Львівщині через вибух газу зруйновано житловий будинок, постраждали п'ятеро осіб

Низка поїздів рахівського напрямку затримується через падіння дерева на рейки

ОСТАННЄ

Столтенберг запропонував скликати Раду НАТО-Росія 12 січня-ЗМІ

Китайська влада не може впоратися з поширенням коронавірусу в місті Сіані

Жителя Дніпра затримали за неправдиве повідомлення про мінування Ради

У Львові ліквідували пожежу в поїзді "Київ-Ужгород", ніхто не постраждав

Байден привітав запуск космічного телескопа Джеймса Вебба

У Полтавській області троє людей загинули через отруєння чадним газом

В Україні за добу виявили 2 810 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужало 4 279 людей, 138 померли

У США вважають, що Азовське море перетворилося на плацдарм можливого збройного конфлікту Росії та України

Минулої доби зафіксовано одне порушення режиму тиші на Донбасі

Поліцейські встановили особу іноземця, який вчинив ДТП у Сумській області

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА