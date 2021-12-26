В Одесі поліцейські затримали 26-річного чоловіка за вбивство дружини батька

Одеські поліцейські затримали 26-річного чоловіка за вбивство дружини свого батька, повідомляє прес-служба Національної поліції міста.

Під час сімейної сварки пасинок схопив кухонний ніж і двічі вдарив 49-річну жінку в шию. Тіло померлої вранці виявив її чоловік та повідомив про це поліцію. За кілька годин оперативники Одеського районного управління поліції №1 затримали зловмисника у будинку його матері у Малиновському районі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що своєї причетності до скоєного зловмисник не заперечував.

Його дії слідчі кваліфікували як умисне вбивство і до обрання запобіжного заходу затримали фігуранта в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відповідно до ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України одеситу загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.