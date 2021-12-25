Події

23:02 25.12.2021

У Франції вперше зафіксували понад 100 тис. випадків зараження COVID-19 за добу

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У Франції вперше зафіксували понад 100 тис. випадків зараження COVID-19 за добу

Лікарі у Франції за добу виявили 104 тис. 611 випадків зараження COVID-19, повідомляє у суботу ввечері видання "Паризьен".

Це найвищий показник у країні за весь час пандемії.

Понад 16 тис. пацієнтів із COVID-19 нині перебувають у лікарнях. Понад 3,2 тис. із них - у реанімації.

Раніше повідомлялося, що влада Франції очікує, що в січні ситуація може стати ще більш напруженою, оскільки на той час домінантним стане штам коронавірусу "омікрон", який вважається більш заразним, ніж попередні варіанти вірусу.

 

 

Теги: #ситуація #франція #коронавірус
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