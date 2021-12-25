У Франції вперше зафіксували понад 100 тис. випадків зараження COVID-19 за добу

Лікарі у Франції за добу виявили 104 тис. 611 випадків зараження COVID-19, повідомляє у суботу ввечері видання "Паризьен".

Це найвищий показник у країні за весь час пандемії.

Понад 16 тис. пацієнтів із COVID-19 нині перебувають у лікарнях. Понад 3,2 тис. із них - у реанімації.

Раніше повідомлялося, що влада Франції очікує, що в січні ситуація може стати ще більш напруженою, оскільки на той час домінантним стане штам коронавірусу "омікрон", який вважається більш заразним, ніж попередні варіанти вірусу.