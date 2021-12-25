Події

11:34 25.12.2021

Громадянин Молдови віз до РФ понад 20 підроблених документів України, Великої Британії та країн ЄС

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Громадянин Молдови віз до РФ понад 20 підроблених документів України, Великої Британії та країн ЄС

Прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно з представниками Одеської митниці виявили підроблені документи, які мав доставити громадянин Молдови до замовника в Російську Федерацію.

"Днями в пункт пропуску "Старокозаче" з Молдови прибув рейсовий автобус "Мерседес". Оглянувши транспортний засіб, правоохоронці виявили дві посилки. В них було шість паспортів громадян України, шість водійських посвідчень Італії, Румунії та Великої Британії, а також 11 внутрішніх паспортів Чехії, Польщі, Румунії та Італії. Під час поглибленої перевірки документів прикордонники з'ясували, що всі документи містять ознаки підробки", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби України.

Водій автобуса пояснив, що нібито й не підозрював про вміст сумки, проте сказав, що за кожну посилку йому обіцяли по 1000 молдовських лей.

За цим фактом прикордонники поінформували представників Національної поліції. Документи вилучено встановленим порядком і направлено на експертне дослідження.

Теги: #молдова #документи #підробка
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