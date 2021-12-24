У ЦПК обвинуватили Офіс президента у зриві затвердження переможця конкурсу на керівника САП

Центр протидії корупції обвинуватив Офіс президента у зриві формального затвердження переможця конкурсу на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яким технічно є детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.

"Сьогодні, 24 грудня, комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провела засідання, проте вдруге не змогла формально затвердити переможця конкурсу Олександра Клименка. Контрольована Банковою частина комісії знову відмовилася голосувати за формальне рішення", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті ЦПК у п'ятницю.

У ньому уточнюється, що члени комісії під час засідання голосували за три різні проекти рішення, однак жодне із них так і не набрало потрібної кількості голосів.

При цьому два проекти рішення у ЦПК називають "нормальними". Водночас третій, який запропоновала голова комісії Катерина Коваль, у Центрі називають таким, що може заблокувати конкурс.

"Незалежні експерти не підтримали це рішення, як і попереджали", - зазначають у ЦПК.

Там пояснюють, що зазначений проект передбачав проведення повторної спецперевірки Клименка, яка не може бути проведена через відсутність законних підстав для цього.

"Наразі (ви - ІФ) знову посилаєтеся на нову спецперевірку, але там (у рішенні - ІФ) є частина, яка ніколи не дозволить зробити подання щодо кандидатів до ОГП. Ви вже місяць тому отримали всі підтвердження від ОГП", - заявив щодо цього член комісії Драго Кос, звертаючись до Коваль.

Раніше конкурсна комісія з обрання керівника САП після обговорень та низки безрезультатних голосувань за проекти рішень щодо затвердження результатів конкурсу та переможців завершила засідання, так і не затвердивши результати конкурсу, за якими детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП.

Підтримки не отримав і проект рішення, запропонований головою комісії Катериною Коваль, яким пропонувалося затвердити результати проходження конкурсу, загальний рейтинг, кандидатуру детектива НАБУ Олександра Клименка для зайняття посади керівника САП та направити на погодження до Офісу генерального прокурора.

Коваль пояснила, що направляла до Офісу генпрокурора документи на підтвердження проходження перевірки кандидатур, але відповіді поки що не надійшло.

У зв'язку з цим вона запропонувала альтернативний проект рішення комісії - про затвердження результатів проходження конкурсу, загального рейтингу переможців, затвердження кандидатури детектива НАБУ Олександра Клименка для зайняття посади керівника САП та направлення на погодження до Офісу генерального прокурора.

Отже, переможці конкурсу є, але технічно шляхом голосування не затверджено результати конкурсу.

Засідання у п'ятницю завершилося, дата наступного засідання не зазначена.

21 грудня комісія зібралася у повному складі та затвердила порядок денний: проведення співбесід із кандидатами на адміністративні посади САП та з кандидатами на посаду керівника САП, оцінювання результатів, визначення переможців конкурсу.

Комісія отримала рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) щодо законності порядку проведення конкурсу, співбесіди було продовжено.

Окружний адміністративний суд Києва скасував порядок конкурсної комісії з обрання керівника САП, що викликало побоювання щодо перенесення засідання конкурсної комісії та проблем із затвердженням переможця конкурсу. Рішення суд мотивував тим, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, починаючи з 16 липня 2015 року, відповідач у справі – Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП була позбавлена повноважень на ухвалення оскаржуваного порядку. Водночас законодавчо не було визначено орган, якому такі повноваження передавалися б.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова пояснила, що конкурс з обрання керівника САП затягується через те, що комісія не може зібратися, і у зволіканні є "суб'єктивні фактори окремих людей".

Президент України Володимир Зеленський сподівається на обрання керівника САП до кінця цього року.

Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.

Після практичного завдання на професійну компетентність комісія неодноразово не могла зібратися, щоб призначити дату проведення завершальної співбесіди конкурсу двом претендентам на цю посаду.

На посаду керівника САП претендують детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.