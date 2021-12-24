Події

17:36 24.12.2021

На Донбасі російські найманці тричі порушили режим припинення вогню від початку доби

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На Донбасі російські найманці тричі порушили режим припинення вогню від початку доби

Російські найманці тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі з початку п'ятниці, українські військові не постраждали, повідомили у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.

"Із початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У напрямку Новозванівки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Мар'їнки противник здійснив обстріл із мінометів калібру 120 мм", - йдеться у повідомленні у Facebook.

У бік Катеринівки ворог також відкривав вогонь із підствольних та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил унаслідок дій ворога немає", - додали у штабі.

Теги: #оос #ситуація #донбас
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