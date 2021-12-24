У київському метро повідомляють про усунення неполадок у системі оплати проїзду

Система оплати проїзду в громадському транспорті Києва відновила свою роботу в штатному режимі, а причини збоїв, які могли призвести до помилок під час купівлі квитків для проїзду, було повністю усунено, повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

"Система оплати проїзду в громадському транспорті працює в штатному режимі. Причини збоїв, які могли виникнути при купівлі квитків для проїзду в громадському транспорті, повністю усунено. Наразі придбати QR-квиток та поповнити транспортну картку можна у застосунку "Київ Цифровий", в автоматах самообслуговування та в касах метрополітену, як зазвичай", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в Telegram.

Раніше в системі оплати проїзду в громадському транспорті Києва спостерігалися технічні неполадки, у зв'язку з чим оплатити проїзд можна було лише за допомогою багаторазового універсального електронного квитка KyivSmartCard або банківської картки.

При цьому можливість поповнення електронного квитка в автоматах самообслуговування і касах метрополітену, а також купівля одноразового квитка для проїзду в транспорті була тимчасово недоступна.