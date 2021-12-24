Російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші - штаб ООС

Російські найманці в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі від початку поточної доби, 24 грудня, двічі порушили режим припинення вогню, зокрема із застосуванням заборонених Мінськими угодами озброєнь, повідомляє штаб ООС у соцмережі Facebook.

У напрямку Новозванівки вівся вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поряд із Мар'їнкою противник застосував міномети калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців ОС унаслідок обстрілів немає.