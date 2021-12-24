Події

15:03 24.12.2021

Російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші - штаб ООС

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Російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші - штаб ООС

Російські найманці в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі від початку поточної доби, 24 грудня, двічі порушили режим припинення вогню, зокрема із застосуванням заборонених Мінськими угодами озброєнь, повідомляє штаб ООС у соцмережі Facebook.

У напрямку Новозванівки вівся вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поряд із Мар'їнкою противник застосував міномети калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців ОС унаслідок обстрілів немає.

Теги: #оос #ситуація
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