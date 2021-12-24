Події

14:22 24.12.2021

Україна має брати участь у консультаціях з питань євроатлантичної безпеки - Кулеба

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Україна має брати участь у консультаціях з питань євроатлантичної безпеки - Кулеба

Головною темою розмови НАТО з Росією має бути завершення російської агресії проти України, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Першою і головною темою розмови США, ЄС чи НАТО з Росією має бути завершення міжнародного збройного конфлікту в Європі, агресії РФ проти України. Питання євроатлантичної безпеки нині вирішується в Україні, тому Україна має брати участь у безпекових консультаціях на цю тему", - написав Кулеба у Twitter.

 

Теги: #консультації #кулеба #безпека
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