Обвинувачений у вбивстві екс-міністр Кожара вийшов під заставу, прокуратура оскаржить це рішення

Обвинувачений у вбивстві екс-міністр закордонних справ Леонід Кожара вийшов під заставу в 2,7 млн грн, повідомили в прокуратурі Київської області.

"Київська обласна прокуратура продовжує підтримувати публічне обвинувачення в суді за звинуваченням екс-глави МЗС в умисному вбивстві і доводити його провину в скоєнні злочину. Систематично прокуратура подавала клопотання з приводу застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі прокуратури Київської області.

За інформацією прокуратури, 30 листопада 2021 року Києво-Святошинський районний суд Київської області продовжив обвинуваченому термін утримання під вартою і зменшив розмір застави до 2,7 млн грн.

В облпрокуратурі повідомили:"обвинувачений вніс заставу і 20 грудня був звільнений з-під варти". За інформацією прес-служби, на обвинуваченого накладено низку процесуальних зобов'язань.

"Облпрокуратура і потерпіла сторона оскаржили зазначену ухвалу суду в апеляційному порядку, але суд відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою. Наразі прокуратура готує касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду про відмову у відкритті апеляційного провадження за скаргою прокурора", - додали в прокуратурі.

Як повідомлялося, 21 лютого 2020 року на спецлінію "102" надійшло повідомлення від жительки села Чайки Київської області про те, що в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав в гості зі столиці. Пізніше з'явилася інформація, що в будинку Кожари був застрелений підприємець Сергій Старицький. Попередня версія поліції - самогубство. Постріл було зроблено з пістолета Jericho 941, зареєстрованого на екс-главу МЗС.

Старицький став співзасновником Atlantic Group в 1992 році. У професійному активі Старицького також керівництво телеканалом "Інтер" та департаментом міжнародних зв'язків Української державної телерадіокомпанії.

24 лютого Національна поліція повідомила, що загибель підприємця Старицького розслідується як умисне вбивство. Зазначається, що попередньо правоохоронці встановили перебування в будинку трьох осіб: подружжя та їхнього гостя. Всі троє вживали алкогольні напої. За словами жінки, вона перебувала в іншій кімнаті, коли гість вистрілив собі в голову з пістолета господаря.

25 березня заступник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що Кожару затримано за підозрою в умисному вбивстві Старицького. Шевченківський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою застави в сумі 14 млн 83 тис. 400 грн.

Згодом суд зменшив Кожарі заставу як альтернативу арешту з 14,8 млн грн до 2,1 млн грн, після його внесення Кожара вийшов на свободу. 11 червня апеляція прокуратури Київської області частково задоволена, Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції про зниження суми застави. У залі суду Кожара був узятий під варту до внесення застави в сумі 14,8 млн грн.