Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 278 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок п'ятниці зросла до 278 млн 143 тис. 994, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 386 тис. 666 осіб.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих, зберігають США, де виявлено 51 млн 814 тис. 812 інфікованих COVID-19. Число летальних випадків становило 815 тис. 423.

Друге місце за кількістю тих, хто заразився, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 34 млн 772 тис. 626, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні зросла до 479 тис. 133 осіб.

На третьому місці знаходиться Бразилія, де коронавірусом заразилися 22 млн 230 тис. 943 особи, з них померло 618 тис. 492.

Портал Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, повідомив, що коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок п'ятниці 692,9. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 499 осіб, Індії – 342, Бразилії – 2 тис. 878.