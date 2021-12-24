Події

07:58 24.12.2021

Усіх співробітників Ватикану зобов'язали зробити щеплення від коронавірусу або надати докази одужання

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Усіх співробітників Ватикану зобов'язали зробити щеплення від коронавірусу або надати докази одужання

Щоб запобігти новому стрибку захворюваності на COVID-19, Ватикан зобов'язав усіх своїх службовців пройти вакцинацію від коронавірусу або пред'явити докази того, що вони вже перехворіли на цю хворобу.

Співробітникам Ватикану, які не зможуть довести, що вакцинувалися або одужали, не дозволять виходити на роботу, вони не отримуватимуть зарплату, проте їм обіцяють зберегти всі соціальні допомоги, йдеться у документі за підписом держсекретаря Святого Престолу кардинала П'єтро Пароліна, якого цитує у четвер Catholic News Service.

Раніше у Ватикані вимагали, щоб нещеплені співробітники пред'являли негативний тест на COVID-19 кожні 48 годин, цей пункт не увійшов до нових правил, опублікованих 23 грудня, які негайно набрали чинності.

У Ватикані визнають, що деякі співробітники не зможуть пройти вакцинацію з медичних причин, їх випадки для видачі відведення розглядатимуться держсекретаріатом спільно зі службою охорони здоров'я.

В оновлених нормах зазначено, що схвалити їх необхідно у зв'язку із "погіршенням нинішньої надзвичайної ситуації у галузі охорони здоров'я".

 

 

Теги: #ватикан #служба #обовязки #коронавірус
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