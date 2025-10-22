Інтерфакс-Україна
15:14 22.10.2025

Правоохоронці повідомили про підозру медсестрі з Рівненщини, службова недбалість якої призвела до смерті немовляти

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури медичній сестрі повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті 2-місячної дитини, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Під час операції у грудні 2022 року підозрювана використала необліковану електричну грілку. Через відсутність контролю температури немовля отримало тяжкі опіки майже половини тіла й померло", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в середу.

Після проведення усіх необхідних медичних експертиз і збору доказів медсестрі повідомлено про підозру.

