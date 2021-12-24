Події

07:54 24.12.2021

У Запорізькій області перекинувся мікроавтобус із двадцятьма дітьми-спортсменами

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У Запорізькій області перекинувся мікроавтобус із двадцятьма дітьми-спортсменами

У Запорізькій області перекинувся мікроавтобус із двадцятьма дітьми-спортсменами та чотирма дорослими, повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

За інформацією поліції, 23 грудня на автодорозі "Дніпрорудний-Василівка" (Запорізька область) перекинувся в кювет мікроавтобус "Mercedes-Benz", в салоні якого перебували 20 дітей 2011-2012 р.н., які їхали на спортивні змагання у супроводі 4-х дорослих - тренера та батьків.

У результаті ДТП діти не постраждали.

За медичною допомогою звернувся їх тренер – чоловік отримав травму голови.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Також складено адміністративний протокол на власника фірми-перевізника за ст.140 Кодексу України адміністративних правопорушень (Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг та вулиць, неприйняття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху або позначення на автомобільних дорогах та вулицях місць здійснення робіт).

Триває слідство.

 

 

Теги: #дтп #діти #автобус
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