Влада Південної Кореї помилує засуджену за корупцію екс-президента країни

Уряд Південної Кореї в п'ятницю оголосив про спеціальне помилування екс-президента Пак Кин Хе, яка відбуває 22-річний тюремний термін за корупцію, повідомляє "Ренхап".

69-річну екс-президента було включено до списку з 3 тис. 94 помилуваних, яких планується звільнити напередодні Нового року.

Зазначається, що рішення про амністію було ухвалено з огляду на погіршення її здоров'я.

При цьому, повідомляється, що іншого колишнього президента Південної Кореї Лі Мен Бака, який зараз відбуває 17-річний тюремний термін за розтрату і хабарництво, було виключено зі списку осіб, які підлягають помилуванню.

Уряд заявив, що ці рішення схвалені як засіб подолання загальнонаціональної кризи, спричиненої пандемією COVID-19, з метою подолання "сумної історії минулого та досягнення великої єдності серед людей".

У 2017 році Пак Кин Хе усунули від влади через участь у корупційному скандалі. Її обвинуватили в змові з подругою Чхве Сун Сіль з метою змусити великі конгломерати, такі як Samsung і Lotte, пожертвувати 77,4 млрд вон (близько $70,6 млн) двом фондам, які контролювала Чхве.

На наступний рік екс-президента також обвинуватили в незаконному отриманні 2,5 млрд вон (близько $2,2 млн) від Служби національної розвідки.