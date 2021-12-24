Події

07:33 24.12.2021

СБУ відкрила справу про держзраду на нардепа, який симпатизує Лукашенку

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СБУ відкрила справу про держзраду на нардепа, який симпатизує Лукашенку

Служба безпеки України відкрила справу за статтею про держзраду на народного депутата, виключеного з партії "Слуга народу" Євгена Шевченка, відомого поїздками до Білорусі, про це заявив сам нардеп.

"Якщо вже інформація просочилася в ЗМІ, змушений повідомити, що справді СБУ відкрило щодо мене справу за ст.111 ККУ (стаття про держзраду – ІФ). Тепер я в одному списку з Медведчуком і Порошенком. Весела компанія, чи не так? Шиють мені створення "російського миру" в Україні. Тупішого приводу не змогли знайти для виконання замовлення та усунення конкурента. Пов'язано це з моєю дружбою з Білоруссю", - написав Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

 

 

 

Теги: #нардеп #справа #сбу
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