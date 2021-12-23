США разом із НАТО готові взаємодіяти з РФ щодо безпекових гарантій та обговорювати озвучені проблеми

США спільно з НАТО готові взаємодіяти з Росією щодо гарантій безпеки, заявив посол США у Москві Джон Салліван.

"Ми їх (передані російською стороною документи - ІФ) вивчили. Разом із нашими союзниками з НАТО та партнерами ми готові взаємодіяти з російською владою та обговорювати озвучені ними проблеми. Більше того, наші партнери в Європі та всі, хто стурбований ситуацією з безпекою в Європі, з нетерпінням очікують на взаємодію з російським урядом з цих питань", - заявив Салліван в інтерв'ю газеті "Комерсант".

Він зазначив, що ця готовність до взаємодії - в руслі червневої зустрічі лідерів США та РФ і "відповідає філософії президента Байдена, яка полягає в тому, що він хоче бути прямим та транспарентним із президентом Путіним та російською стороною".

"Ми готові вступити в діалог і дискусію з російською стороною, але російська влада точно знає з досвіду своїх відносин із США протягом десятиліть та з президентом Байденом зокрема, що у нас є фундаментальні цінності, щодо яких ми не підемо на компроміс", – зазначив високопоставлений американський дипломат.

Відповідаючи на запитання, чи готові США і НАТО надати Москві юридичні гарантії безпеки, що зобов'язують, Салліван сказав: "Що ж, я сподіваюсь і очікую, що це буде діалог, а не просто ситуація, в якій одна сторона вимагає гарантій".

"НАТО, Сполучені Штати та інші країни висловлюватимуть занепокоєння з приводу архітектури безпеки Європи, яка, як я вже сказав, протягом десятиліть здебільшого забезпечувала мир. Але Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами готові до діалогу та з нетерпінням чекають цієї розмови", - наголосив американський посол.