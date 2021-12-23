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18:02 23.12.2021

Кабмін України спростив процедуру визнання осіб позбавленими волі внаслідок російської збройної агресії

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Кабмін України спростив процедуру визнання осіб позбавленими волі внаслідок російської збройної агресії

Кабінет Міністрів України спростив процедуру визнання осіб такими, що були позбавлені волі внаслідок збройної агресії Росії проти України.

"Раніше звільнені з полону громадяни могли отримати право на грошову допомогу від держави лише у разі включення до списку Служби безпеки України після звільнення. Уряд вилучив цю норму з порядку та спростив процедуру визнання осіб такими, що були позбавлені волі внаслідок збройної агресії Росії проти України", - йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що, отже, міжвідомча комісія зможе розглядати всі заяви, які надійдуть від осіб, звільнених із полону, починаючи з 2014 року.

Теги: #держслужбовці #кадри #кабмін
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