Комісія з обрання голови САП має зробити все, щоб унеможливити оскарження результатів конкурсу - Коваль

Комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) має намір докласти всіх зусиль для того, щоб унеможливити оскарження результатів конкурсу, заявляє голова комісії Катерина Коваль.

"Головне завдання конкурсної комісії – провести незалежний та прозорий конкурсний відбір, щоб у подальшому не було жодних підстав для оскарження і порядку проведення конкурсу, і його результатів", - сказала Коваль у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що неодноразово під час проведення конкурсів на зайняття посад були оскарження з боку суб'єктів, які брали участь у конкурсі або мали намір брати участь. Приводи для таких оскаржень, за її словами, не завжди є раціональними та об'єктивними.

"Сьогодні, на жаль, ми вже маємо рішення ОАСК. Хоч його й ухвалено без належних підстав, але воно є неприпустимим ударом по нашій роботі. Звісно, ми його оскаржуватимемо в апеляційному порядку й докладемо всіх зусиль, щоб відстояти нашу законну позицію в суді, щоб ухвалене рішення ОАСК визнали незаконним", - наголосила голова комісії.

Водночас, як зазначила Коваль, "дійшовши до фінального етапу, конкурсна комісія має зробити все можливе, щоб не залишити інших зачіпок для тих, у кого виникне бажання оскаржити процедуру або результати конкурсу".

"Тому жодних формальностей тут не повинно бути. Ми маємо керуватися виключно законом, а не власним бажанням. Є процедури, яких має бути обов'язково дотримано", - заявила вона.

Коваль висловила впевненість у тому, що Україна отримає нового керівника САП, його заступника та начальника 5-го відділу – для цього є всі підстави.

"Але не треба тиснути на комісію, щоб завершити формально її роботу саме цього дня, цієї години, цієї хвилини. Останніми місяцями тиск дедалі більше посилюється. Мені, членам моєї сім'ї, іншим членам комісії систематично надходять різноманітні погрози від незнайомих осіб. Надходять також упереджені та необґрунтовані висловлювання окремих журналістів, громадських активістів, які дискредитують членів конкурсної комісії та її діяльність уже напередодні самих засідань шляхом розміщення необґрунтованої інформації в Telegram-каналах, на власній сторінці у Facebook", - заявила голова комісії.

За її словами, комісії вкрай складно працювати в таких умовах, оскільки доводиться турбуватися про власну безпеку та безпеку своїх рідних. "На ці факти ми вже звертали увагу на попередніх засіданнях комісії, що має стати предметом діяльності правоохоронних органів", - додала Коваль.

"Важливо все зробити так, щоб потім новопризначені особи могли законно працювати, не турбуючись про незаконність проведення конкурсного відбору. Можливо, для когось дотримання процедури – це формальність… але для мене та моїх колег – це персональна відповідальність і перед САП, однією з ключових інституцій у нашій вітчизняній антикорупційній структурі, і державою загалом", - підсумувала голова комісії.

Вона звернула увагу на те, що комісія доклала значних зусиль, щоб кожна її дія та рішення "ґрунтувалися на принципах верховенства права та законної мети".

"Прозорість діяльності комісії не викликає сумнівів. Ми відповідально ставилися до кожного зауваження суспільства, оскільки наша робота і була спрямована саме на користь суспільства", – резюмувала Коваль.

Як повідомлялося, у четвер на сайті Офісу генпрокурора з'явилося повідомлення про продовження засідання конкурсної комісії з обрання керівника САП о 16:00 24 грудня. Трансляція відбуватиметься на YouTube-каналі конкурсної комісії.

Раніше, 21 грудня, комісія затвердила, що детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП, але члени комісії тричі не проголосували за це. Комісія тоді не закрила засідання, але не визначилась із датою продовження.

Отже, переможці конкурсу є, але технічно не затверджено результати, - комісія не набрала достатньої кількості голосів для затвердження проекту рішення. На це твердження "міжнародники" у комісії зазначили, що рішення ОАСК не набуло чинності.

У вівторок комісія зібралася у повному складі та затвердила порядок денний: проведення співбесід із кандидатами на адміністративні посади САП та з кандидатами на посаду керівника САП, оцінювання результатів, визначення переможців конкурсу. Комісія отримала рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) щодо законності порядку проведення конкурсу, співбесіди було продовжено.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва скасував порядок конкурсної комісії з обрання керівника САП, що викликало побоювання щодо перенесення засідання конкурсної комісії та проблем із затвердженням переможця конкурсу. Рішення суд мотивував тим, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, починаючи з 16 липня 2015 року, відповідач у справі – Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП була позбавлена повноважень на ухвалення оскаржуваного порядку. Водночас законодавчо не було визначено орган, якому такі повноваження передавалися б.

Співбесіди кандидатів на посаду керівника САП було заплановано на 21 грудня 2021 року, після чого конкурсна комісія мала визначитися з переможцем.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова пояснила, що конкурс з обрання керівника САП затягується через те, що комісія не може зібратися, і у зволіканні є "суб'єктивні фактори окремих людей".

Президент України Володимир Зеленський сподівається на обрання керівника САП до кінця цього року.

Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом (передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.

Після практичного завдання на професійну компетентність комісія неодноразово не могла зібратися, щоб призначити дату проведення завершальної співбесіди конкурсу двом претендентам на цю посаду.

На посаду керівника САП претендують детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.