Прокуратура Києва підозрює розкрадання 5 млн грн на встановленні новорічної ялинки на залізничному вокзалі

Солом'янська окружна прокуратура Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розкрадання коштів АТ "Укрзалізниця " при укладанні договорів на встановлення та прикрашання новорічної ялинки у приміщенні Центрального залізничного вокзалу на суму близько 5 млн грн.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що, відповідно до договорів, укладених філією "Вокзальна компанія "АТ "Укрзалізниця", кінцевий термін виконання робіт зі встановлення новорічної ялинки - не пізніше ніж 17.12.2021. Однак 22.12.2021 під час проведення огляду в приміщенні Центрального залізничного вокзалу встановлено відсутність новорічної ялинки", - повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Наразі тривають слідчі дії щодо з'ясування всіх обставин кримінального провадження та притягнення винних до відповідальності.