Москва проводить навчання десантників у Криму та Краснодарському краї

Понад 1 200 російських десантників і понад 250 одиниць військової техніки залучать до навчання з бойовими стрільбами в Криму та Краснодарському краї, повідомляє Міноборони РФ у четвер.

23 грудня маневри стартують у Криму на полігоні "Опук". 24 грудня – на полігоні "Раєвський" біля Новоросійська.

За словами військових, на навчаннях підрозділу ПДВ відпрацюють бойову стрільбу, а також десантно-штурмові дії на вертольотах для блокування захопленого району та забезпечення швидкого наступу головних сил з'єднання.

Навчання відбуваються на тлі заяв США, інших країн НАТО та України щодо концентрації російських військ біля українського кордону.

Раніше російські військові повідомили, що до початку грудня завершать формування в Криму нового десантно-штурмового полку, який увійде до Новоросійської дивізії ПДВ РФ.