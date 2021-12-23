Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 277 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок четверга зросла до 277 млн 161 тис. 452, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 377 тис. 204 особи.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих, зберігають США, де виявлено 51 млн 545 тис. 991 інфікований COVID-19. Число летальних випадків становило 812 тис. 69.

Друге місце за кількістю тих, хто заразився, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 34 млн 765 тис. 976, а померлих від наслідків зараження вірусом у країні зросла до 478 тис. 759 осіб.

На третьому місці знаходиться Бразилія, де коронавірусом заразилися 22 млн 222 тис. 928 осіб, з них померло 618 тис. 91.

Портал Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних із найважливіших світових подій, повідомив, що коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок четверга 692,0. У США на 1 млн жителів померли 2 тис. 495 осіб, Індії – 342, Бразилії – 2 тис. 878.