Джонсон і Шольц погодилися, що важливо контактувати з Росією для деескалації напруженості – канцелярія глави британського уряду

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову з новим канцлером ФРН Олафом Шольцом, під час якого обидва погодилися з важливістю контактів із Росією щодо напруженої ситуації на російсько-українському кордоні, повідомляє в середу Даунінг-стрит.

"Обидва лідери обговорили низку міжнародних тем, включно з поточною обстановкою на кордоні України. Вони погодилися, що важливо контактувати з РФ, щоб домогтися деескалації та запобігти подальшим агресивним діям", - йдеться у повідомленні канцелярії глави британського уряду.