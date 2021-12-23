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07:08 23.12.2021

Джонсон і Шольц погодилися, що важливо контактувати з Росією для деескалації напруженості – канцелярія глави британського уряду

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Джонсон і Шольц погодилися, що важливо контактувати з Росією для деескалації напруженості – канцелярія глави британського уряду

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову з новим канцлером ФРН Олафом Шольцом, під час якого обидва погодилися з важливістю контактів із Росією щодо напруженої ситуації на російсько-українському кордоні, повідомляє в середу Даунінг-стрит.

"Обидва лідери обговорили низку міжнародних тем, включно з поточною обстановкою на кордоні України. Вони погодилися, що важливо контактувати з РФ, щоб домогтися деескалації та запобігти подальшим агресивним діям", - йдеться у повідомленні канцелярії глави британського уряду.

 

 

Теги: #обговорення #британія #фрн #росія
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