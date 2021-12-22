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21:34 22.12.2021

У ТКГ підтримали дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі

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У ТКГ підтримали дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі

 

Учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках засідання на рівні глав делегацій висловили тверду рішучість повністю дотримуватися заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, повідомляє Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні і ТКГ посол Мікко Кіннунен.

"На сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контактної групи за участю представників окремих районів Донецької і Луганської областей України пріоритет був наданий безпековому питанню та, зокрема, дотриманню режиму припинення вогню. Я радий, що учасники висловили тверду рішучість повністю дотримуватись заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року", - зазначено у повідомленні для преси посла Кіннунена.

Він зазначив, що таке рішення має величезне значення для людей, які живуть по обидва боки лінії дотику.

"Це також має особливе значення, оскільки ситуація у безпековій сфері уздовж лінії дотику залишається нестабільною, і цього місяця СММ (ОБСЄ – ІФ) фіксує в середньому вп'ятеро більше порушень режиму припинення вогню на день порівняно з кількістю, зафіксованою у грудні 2020 року", - додав він.

Раніше Міноборони та Збройні сили України вітали досягнуте в рамках засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі в середу, 22 грудня, порозуміння щодо рішучості повністю дотримуватись заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

 

 

 

Теги: #припинення_вогню #україна
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