23 грудня: Яке сьогодні свято

23 грудня у світі відзначають День сноуборду, У Єгипті – День визволення Порт-Саїда, свято Блукаса у Литві, а у православних – День пам'яті святителя Йоасафа, єпископа Білгородського та Міни Золотоустого.

У цей день, в 1943 році, під час Другої світової війни, завершилася Битва за Дніпро, а через п'ять років американські фізики продемонстрували світові перший транзистор. Є й інші свята сьогодні, є прикмети цього дня, які розкажуть вам багато про що, а є речі, які робити не можна.

Всесвітній день сноуборду

День сноуборду – відомий у світі як World Snowboard Day –молоде свято. Вперше його почали відзначати у Європі у 2006 році. А за шість років, 2012 року, святкували вже майже в сорока країнах світу. Не дивно, адже це свято всіх країн, де є сніг.

Багато курортів роблять у цей день вхід безкоштовним, а отримати кілька уроків можна навіть сноубордисту-початківцю. До свята приєднуються брендові компанії з різними акціями, спортивні школи, проекти та всі зацікавлені в участі. На спеціалізованих курортах відбуваються концерти, дарують подарунки новачкам, проводять цікаві конкурси.

Свято Блукаса

Блукас - це особливий день, який є символом незакінчених турбот і невиконаних бажань року, що минає. А саме свято Блукаса — це, відповідно, своєрідна підготовка до Нового року, коли все старе, незакінчене та погане треба залишити в минулому та приготуватися до нового, чудового.

Подібні свята мають багато народів і свої особливості їх святкування. У Литві ж цього дня, за старовинним звичаєм, з настанням найтемнішої пори року дворами тягали старий корч — Блукаса.

Після того, як всі двори в селищі були пройдені, корч спалювали. Це означало, що минулі турботи закінчилися і починається підготовка до створення нового світу. Ніч перестає подовжуватися і поступово повертається сонце.

23 грудня 1947 року, 74 роки тому, американські фізики представили світові перший транзистор

Перший транзистор створили американські фізики Вільям Шоклі, Джон Бардін і Волтер Браттейн у лабораторіях Bell Labs 16 грудня 1947 року, а за тиждень - 23 грудня 1947 - відбулась офіційна презентація, і саме ця дата вважається днем винаходу транзистора.

У 1956 році вчені були нагороджені Нобелівською премією з фізики "за дослідження напівпровідників та відкриття транзисторного ефекту". Джон Бардін незабаром був удостоєний Нобелівської премії вдруге за створення теорії надпровідності.

Церковне свято

23 грудня церква вшановує пам’ять Міни Красномовного – християнського святого, який прийняв мученицьку смерть за віру в Христа на початку IV століття. З’явився на світ великомученик в 285 році на території Єгипту. Був воїном в місті Котуані.

Імператор Максиміліан відправив його з Афін в Олександрію з метою подавити християнське повстання. Однак Міна не став цього робити, і сам почав проповідувати віру в Єдиного Бога. Він був прекрасним оратором, завдяки чому звернув до Христа багатьох язичників.

Для суду над Міною був відправлений в Олександрію єпарх Гермоген, який побачив стійкість вірянина під час тортур, сам повірив в Ісуса. Дізнавшись про те, що відбувається, імператор поїхав в Олександрію і особисто катував Мину, який все витримав і не зрікся віри, за що був страчений. Його тіло перевезли до Єгипту, де побудували гробницю, а потім базилік і притулок для паломників. Пізніше ці будови зруйнували араби.

Згідно з переказами, Міна прославився своїми цілительськими здібностями. Він допомагав людям позбутися від очних недуг. Тому святий шанується як помічник у боротьбі із захворюваннями очей.

Також 23 грудня день пам'яті святителя Іоасафа, який народився 1705 року в колишній Полтавській губернії (м. Прилуки). У віці семи років батько віддав його до Київської духовної академії, у стінах якої він відчув потяг до чернечого життя. За деякий час він повідомив батькам про своє рішення. Вони просили його не приймати чернечий постриг. Але після закінчення навчання він потай від них був пострижений у мантію.

Архієпископ Рафаїл, якого Йоасаф зустрічав віршованою промовою, відзначив його обдарованість і згодом посвятив у сан ієромонаха. Не покладаючи рук, працював Йоасаф на ниві пастирського служіння. У серпні 1744 року за указом імператриці Єлизавети Петрівни його звели до сану архімандрита, а за півроку призначили намісником Свято-Троїцької Сергієвої лаври.

Помер святитель у віці 49 років. Труна з його тілом 2,5 місяці стояла відкритою у Свято-Троїцькому соборі. За цей час тіло не зазнавало гниття, і не втратило вигляду та кольору.

Прикмети

Якщо погода ясна - чекай на морози;

Якщо видно кільця навколо місяця та сонця, буде сильний снігопад;

Зірки мерехтять – до холоду;

Якщо сороки поблизу житла літають чи під дах ховаються, то буде холодно.

У цей день:

1913 - Відбувся перший політ літака І. Сікорського "Ілля Муромець";

1947 - 1 січня в СРСР оголосили вихідним днем;

1954 - Перша успішна пересадка нирки у світі, Рональд Херрік пожертвував нирку своєму братові-близнюкові Річарду. Трансплантація дозволила братові прожити вісім років;

1968 - Американські астронавти Борман, Ловелл і Андерс стали першими людьми, які досягли орбіти Місяця;

1983 - Жанн Саве стала першою жінкою, призначеною генерал-губернатором Канади;

1991 - Незалежність України визнали Казахстан, Ліхтенштейн, Швейцарія та Коста-Ріка. Встановлено дипломатичні відносини з Казахстаном;

1995 - В Індії під час новорічних святкувань внаслідок пожежі в Дабвалі у вогні загинуло 540 людей, серед них 170 дітей;

2015 - Російські хакери здійснили кібератаку на енергетичні компанії України.

Іменини: Вікторія, Євген, Іван, Йоасаф, Маріан, Міна, Степан, Хома.