Події

19:11 22.12.2021

У Великій Британії вперше зареєстрували понад 100 тис. випадків COVID-19 за добу

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У Великій Британії вперше зареєстрували понад 100 тис. випадків COVID-19 за добу

У Великій Британії за останні 24 години виявили понад 106 тис. випадків зараження коронавірусом COVID-19 - найвищий показник за весь період пандемії, повідомляє в середу Агентство безпеки охорони здоров'я Сполученого Королівства (UKHSA).

Загалом за останні 24 години було виявлено 106 122 випадки зараження коронавірусом та 140 смертей від наслідків захворювання. У вівторок повідомлялося про 90,6 тис. заражень і 172 смерті.

Протягом останніх днів захворюваність у Великій Британії трималася на високому рівні – близько 90 тис. випадків на добу.

При цьому в країні майже 90% населення отримали щонайменше одну дозу вакцини, 82% - дві дози, а понад 53% також встигли зробити "бустерний" укол.

За весь період пандемії у Великій Британії було виявлено понад 11,6 млн випадків зараження вірусом та близько 147,5 тис. смертей від наслідків захворювання.

 

 

Теги: #британія #коронавірус
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