Події

17:53 22.12.2021

СБУ викрила у Дніпрі лідера антидержавної організації, який оголосив себе "президентом України"

2 хв читати
СБУ викрила у Дніпрі лідера антидержавної організації, який оголосив себе "президентом України"

Служба безпеки України викрила у Дніпрі лідера антидержавної організації, який публічно закликав громадян до повалення конституційного ладу України, повідомляє прес-служба СБУ у середу.

"Зловмисник, вважаючи нелегітимними чинні органи державної влади, закликав громадян України замінити їх новоствореними. Зокрема, не виключав й варіант насильницького повалення влади", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що підозрюваний збирав однодумців у лавах "всеукраїнського національного конгресу" і разом із ними формував тіньовий уряд.

"На перших зборах домігся обрання себе так званим президентом України. Іншими рішеннями призначено - "голову верховної ради", "прем'єр-міністра", "керівників силових відомств", а чинні державні органи було визнано "терористичними структурами", - уточнюють у спецслужбі.

У СБУ додають, що самозванець намагався заручитися підтримкою ветеранів АТО/ООС та чинних військовослужбовців Збройних сил України, розраховуючи досягти цього, закріпивши за своїми прихильниками право мати вогнепальну зброю.

"Під час обшуку, проведеного за адресою проживання зловмисника, вилучено печатки та бланки фейкових псевдоутворень; комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності; "фейкові" розпорядження самопроголошених органів влади та "дипломатичні паспорти" високопоставлених посадових осіб", - наголошують правоохоронці.

Вони зазначають, що нині лідеру антидержавної організації оголошено про підозру за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Триває слідство для встановлення причетності інших до діяльності, спрямованої на захоплення державної влади та повалення конституційного ладу.

Теги: #самозванец #сбу #дніпро
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:38 22.12.2021
СБУ затримала на Львівщині "злодія в законі", який перебуває під санкціями РНБО

СБУ затримала на Львівщині "злодія в законі", який перебуває під санкціями РНБО

10:31 21.12.2021
СБУ запобігла переданню спецслужбам РФ секретних даних про систему управління ППО України

СБУ запобігла переданню спецслужбам РФ секретних даних про систему управління ППО України

12:47 17.12.2021
"Укравтодор" відкриває для проїзду всіх видів транспорту другу чергу об'їзної дороги в Дніпрі

"Укравтодор" відкриває для проїзду всіх видів транспорту другу чергу об'їзної дороги в Дніпрі

10:16 17.12.2021
З початку російської агресії проти України СБУ ідентифікувала 1 387 російських найманців, більшість із них затримано

З початку російської агресії проти України СБУ ідентифікувала 1 387 російських найманців, більшість із них затримано

10:45 16.12.2021
СБУ ліквідувала осередок "ІДІЛ" у Києві, серед учасників - п'ятеро громадян РФ

СБУ ліквідувала осередок "ІДІЛ" у Києві, серед учасників - п'ятеро громадян РФ

08:29 15.12.2021
У Дніпрі внаслідок ДТП за участю маршрутки госпіталізували шістьох людей

У Дніпрі внаслідок ДТП за участю маршрутки госпіталізували шістьох людей

14:54 14.12.2021
СБУ ліквідувала найбільшу в Україні мережу з виготовлення підроблених COVID-сертифікатів: недостовірні дані вносили до eHealth та "Дії"

СБУ ліквідувала найбільшу в Україні мережу з виготовлення підроблених COVID-сертифікатів: недостовірні дані вносили до eHealth та "Дії"

12:29 09.12.2021
СБУ знайшла тіло вбитого у 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова - прес-секретар

СБУ знайшла тіло вбитого у 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова - прес-секретар

11:43 06.12.2021
СБУ шукає тих, кого незаконно тримали у в'язниці "Ізоляція"

СБУ шукає тих, кого незаконно тримали у в'язниці "Ізоляція"

15:54 03.12.2021
НАЗК перевірило декларацію глави СБУ Баканова, необґрунтованих активів не виявило

НАЗК перевірило декларацію глави СБУ Баканова, необґрунтованих активів не виявило

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Львівська облрада запропонувала на державному рівні перейменувати РФ на Московію

Лише президент, прем'єр і глава МЗС мають право виступати з офіційними заявами щодо зовнішньої політики України - указ

Секретар РНБО: 122 тис. російських військових перебувають у 200 км зоні від кордонів України

Прокурор у суді щодо МН17 вимагає довічного ув'язнення для всіх чотирьох обвинувачених

ВАКС заочно заарештував екс-голову ПриватБанку Дубілета

ОСТАННЄ

Посли G7 розчаровані, що конкурсна комісія з обрання керівника САП не проголосувала за кандидата з найбільшою кількістю балів

Адвокат Порошенка викликає свідками у справі про постачання вугілля з ОРДЛО у 2014-2015 роках Зеленського, Арахамію, Верещук, Гетманцева, Безуглу та Веніславського

У Молдові посилять COVID-обмеження напередодні свят: для входу в аеропорт буде потрібен сертифікат

Львівська облрада запропонувала на державному рівні перейменувати РФ на Московію

Із Франції до України прилетіли ще три вертольоти для Держприкордонслужби

Лише президент, прем'єр і глава МЗС мають право виступати з офіційними заявами щодо зовнішньої політики України - указ

На Донбасі з початку доби російські найманці не порушували режиму припинення вогню - штаб ООС

Шрі-Ланка планує виплачувати борг перед Іраном за постачання нафти чаєм

Правоохоронці викрили групу наркоторговців, які продавали метадон у Києві та Одесі

Влада Італії готує нові коронавірусні обмеження

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА