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17:47 22.12.2021

Львівська облрада запропонувала на державному рівні перейменувати РФ на Московію

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Львівська облрада запропонувала на державному рівні перейменувати РФ на Московію

Депутати Львівської обласної ради направили президентові України Володимиру Зеленському та депутатам Верховної Ради звернення про відновлення історичної справедливості та офіційне перейменування на державному рівні Російської Федерації у Московію.

Як повідомляє прес-служба облради, стосовно громадян РФ пропонується використовувати етнонім "московити".

"Протягом останніх декількох сотень років наш північно-східний сусід, який постійно зазіхає на нашу територію, неправомірно користується вкраденою державною та географічною назвою "Росія"... Ми звертаємося до президента України та Верховної Ради з вимогою відновити історичну справедливість і надалі використовувати назву Московія замість Росія та Російська Федерація на державному, офіційному, громадському рівнях, а також у ЗМІ на території України", - йдеться у зверненні.

У ньому уточнюється, що Петро I перейменував Московське царство в Росію, а себе проголосив імператором "лише 300 років тому, після здобуття низки перемог над Швецією та укладання Ніштадського мирного договору 22 жовтня 1721 року". А до цього назва Московія щодо території сучасної РФ повсюдно вживалася на картах і атласах XV, XVI і навіть XVIII століть.

"Наприкінці XVIII століття Росія окупувала всю територію Великого князівства Литовського і значну частину Польщі, перед Катериною II постало завдання знайти легальне виправдання окупації. Тому відбулася фальсифікація історії, для обґрунтування законних домагань Росії на чужі землі: змінено історичні документи, де російський і московський народи об'єдналися як слов'янські; вигадано історію боротьби національно-визвольних українських, білоруських і польських рухів, які завжди мріяли стати однією країною; поширено міф про лідерство Росії як слов'янської країни", - наголошується у документі.

Автори документа також додають, що зміна назви Московського царства "кинула серйозний виклик ідентичності українського народу та є виправданням окупації частини території сучасної України".

Теги: #росія #перейменування #львівська
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