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16:22 22.12.2021

Новим послом РФ у Білорусі стане Гризлов - джерело

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Новим послом РФ у Білорусі стане Гризлов - джерело

Голова Вищої ради "Єдиної Росії" Борис Гризлов стане новим послом Росії у Білорусі, повідомило "Інтерфаксу" (Interfax.ru) джерело у Держдумі.

"Кандидатуру Бориса Гризлова на посаду посла Росії в Білорусі вже схвалено профільним комітетом у справах СНД", - сказав співрозмовник агентства у середу.

Він зазначив, що свої нові обов'язки Гризлов зможе розпочати ще до настання нового року.

Співрозмовник зазначив, що затверджує кандидатуру посла президент РФ Володимир Путін.

Гризлов, який наразі є повноважним представником РФ у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, змінить на посаді посла РФ у Білорусі Євгена Лук'янова.

Він був призначений надзвичайним та повноважним послом РФ у Республіці Білорусь у березні 2021 року указом президента РФ.

Теги: #посол #гризлов #білорусь
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