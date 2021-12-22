Події

12:04 22.12.2021

В Україні найближчої доби посиляться морози, до п'ятниці розпочнеться потепління

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В Україні найближчої доби посиляться морози, до п'ятниці розпочнеться потепління

В Україні у четвер очікується суха та холодна погода, нічні морози посиляться у більшості областей. Проте вже в наступні дві доби погода зміниться: із Західної Європи в Україну переміститься тепліша та вологіша повітряна маса, тому температура суттєво підвищиться, пройдуть опади та посилиться вітер, повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер, 23 грудня, в Україні без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19° морозу, вдень 5-10° морозу. У південних та західних областях уночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу. У Карпатах уночі 18-23° морозу, вдень 8-13° морозу.

У Києві у четвер без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 7-9° морозу.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія, найвища температура вдень 23 грудня в Києві була в 2015 році й становила 10,2° вище нуля, найнижча вночі – 21,0° морозу в 1902 році.

У п'ятницю, 24 грудня, вночі у західних областях, а вдень у всій Україні сніг і мокрий сніг. У Карпатах місцями невеликий сніг. На заході та крайньому півдні країни вдень сніг із дощем.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, удень в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря у східній частині вночі 15-20° морозу, вдень 1-6° морозу. На решті території вночі 10-15° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. У західних та Одеській областях уночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві у ніч на п'ятницю без опадів, удень мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, удень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 0-2° морозу.

Теги: #погода #прогноз
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