Події

12:09 22.12.2021

Українці подали заявок на отримання виплат у межах "єПідтримки" на 4,5 млрд грн

1 хв читати
Українці подали заявок на отримання виплат у межах "єПідтримки" на 4,5 млрд грн

Українці подали заявок на отримання 1 тис. грн у межах програми "єПідтримка" на 4,5 млрд грн, повідомила перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

"На сьогодні 5,5 млн українців відкрили відповідні картки в банках, 4,5 млн - подали заявки в "Дії". Понад 2,3 млн українців уже отримали виплату в 1 тис. грн, понад 200 млн грн уже витрачено", - сказала вона на прес-брифінгу в Києві в середу.

Найчастіше кошти витрачають на купівлю книжок, кінотеатри, театри, зауважила Свириденко.

"У нас у бюджеті передбачено 8 млрд грн на ці цілі... Наступного року планується модифікація, розширення програми", – повідомила вона.

Заявки в онлайн-режимі українці зможуть подавати з другого-третього кварталу 2022 року, уточнила Свириденко.

У свою чергу міністр цифрової трансформації Михайло Федоров уточнив: "Системно книжки (за сумою використання таких виплат - ІФ) на першому місці".

Він зазначив, що наразі до програми "єПідтримка" підключено шість банків: А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк, monobank, Альфа-Банк. Ще 13 банків у процесі підключення.

Раніше Офіс президента анонсував можливість витрачання цих коштів на купівлю ліків для людей віком від 60 років.

"Точно можна буде використати 1 тис. грн у фізичних аптеках, щодо онлайн-аптек ще працюємо. Є технічні нюанси з банками", - прокоментував Федоров.

Теги: #дія #єпідтримка #картки
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:10 21.12.2021
На порталі "Дія" доступні COVID-сертифікати на підставі ПЛР-тесту, про одужання та для дітей

На порталі "Дія" доступні COVID-сертифікати на підставі ПЛР-тесту, про одужання та для дітей

11:20 19.12.2021
Офіційно запущений проект "єПідтримка" в застосунку "Дія" – Федоров

Офіційно запущений проект "єПідтримка" в застосунку "Дія" – Федоров

15:42 16.12.2021
monobank анонсує перші гроші на картках "єПідтримка" вже у четвер, ПриватБанк прозвітував про 1 млн таких карток

monobank анонсує перші гроші на картках "єПідтримка" вже у четвер, ПриватБанк прозвітував про 1 млн таких карток

15:00 15.12.2021
Банки вже відкрили понад 1,7 млн віртуальних карток для виплат вакцинованим громадянам 1 тис. грн

Банки вже відкрили понад 1,7 млн віртуальних карток для виплат вакцинованим громадянам 1 тис. грн

11:50 15.12.2021
ПриватБанк і Ощадбанк запустили можливість оформлення картки для виплати "ковідної тисячі"

ПриватБанк і Ощадбанк запустили можливість оформлення картки для виплати "ковідної тисячі"

07:44 14.12.2021
"Дія" тестує послугу видачі 1 тис. грн для повністю вакцинованих громадян

"Дія" тестує послугу видачі 1 тис. грн для повністю вакцинованих громадян

11:23 13.12.2021
Українці відкрили понад 1 млн карток для виплат "ковідної тисячі" в трьох банках, очікується підключення ще одного

Українці відкрили понад 1 млн карток для виплат "ковідної тисячі" в трьох банках, очікується підключення ще одного

13:42 10.12.2021
Відсьогодні у відділеннях Ощадбанку можна пройти ідентифікацію і верифікацію через застосунок Дія

Відсьогодні у відділеннях Ощадбанку можна пройти ідентифікацію і верифікацію через застосунок Дія

13:41 09.12.2021
Для отримання 1 тис. грн вакциновані мають подати заявку в "Дії" до 29 грудня - Шмигаль

Для отримання 1 тис. грн вакциновані мають подати заявку в "Дії" до 29 грудня - Шмигаль

15:39 29.11.2021
Мінцифри анонсувало шість нових послуг на порталі "Дія"

Мінцифри анонсувало шість нових послуг на порталі "Дія"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прокурор у суді щодо МН17 вимагає довічного ув'язнення для всіх чотирьох обвинувачених

ВАКС заочно заарештував екс-голову ПриватБанку Дубілета

У Карпатах протягом двох днів випало понад 50 см снігу

Одна людина загинула, дві постраждали внаслідок пожежі в готелі на Вінниччині, де відбувалися збори дітей-спортсменів

Саакашвілі через проблеми зі здоров'ям не зможе взяти участь у судовому процесі

ОСТАННЄ

Прокурор у суді щодо МН17 вимагає довічного ув'язнення для всіх чотирьох обвинувачених

МВС України працює над створенням єдиного Сервісного центру з технічного обслуговування вертольотів

ВАКС заочно заарештував екс-голову ПриватБанку Дубілета

Мер Чернігова вважає обшуки на комунальних підприємствах тиском на нього особисто

В Україні найближчої доби посиляться морози, до п'ятниці розпочнеться потепління

У МЗС України назвали заяви Шойгу про американські ПВК та хімкомпоненти на Донбасі черговою дезінформацією

ДБР викрило керівництво регіональної митниці на "медових" хабарях

У Карпатах протягом двох днів випало понад 50 см снігу

Стефанчук хоче закликати спікерів парламентів країн світу визнати Голодомор геноцидом українського народу

Одна людина загинула, дві постраждали внаслідок пожежі в готелі на Вінниччині, де відбувалися збори дітей-спортсменів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА