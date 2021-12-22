Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 276,2 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок середи зросла до 276 млн 243 тис. 89, свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 369 тис. 175 осіб.

До країн із більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих зберігають США, де виявлено 51 млн 272 тис. 854 інфікованих COVID-19. Кількість летальних випадків сягнула 810 тис. 45.

Друге місце за кількістю осіб, що заразилися, посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 34 млн 758 тис. 481, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні зросла до 478 тис. 325 осіб.

На третьому місці є Бразилія, де коронавірусом заразилися 22 млн 219 тис. 477 осіб, із них померло 617 тис. 948.

Портал Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних щодо найважливіших світових подій, повідомив, що коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становив на ранок середи 690,9. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 489 осіб, в Індії – 342, у Бразилії – 2 тис. 877.