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07:39 22.12.2021

Низка пропозицій РФ з безпеки явно неприйнятні, інші можна обговорювати, контакти можливі на початку 2022 року

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Низка пропозицій РФ з безпеки явно неприйнятні, інші можна обговорювати, контакти можливі на початку 2022 року

Деякі із безпекових пропозицій Росії явно не можуть бути прийняті Вашингтоном, а діалог з інших питань може стартувати на початку 2022 року, заявив у вівторок глава держдепу Ентоні Блінкен.

"Деякі із пропозицій явно не підходять", - сказав він на брифінгу у держдепі. При цьому, за словами Блінкена, є в російських пропозиціях такі моменти, щодо яких є сенс вести діалог.

"Можна було б очікувати на початку наступного року контактів у всіх сферах", - сказав він про можливі переговори з Росією.

При цьому Блінкен попередив, що на таких переговорах йдеться не лише про пропозиції РФ, а й про ініціативи Москви, що викликають стурбованість США та їх союзників.

Раніше помічник держсекретаря Карен Донфрід заявила, що не виключає, що такі контакти можуть розпочатися у січні.

Блінкен укотре нагадав, що США, з одного боку, готові займатися стримуванням Росії на світовій арені, а з іншого боку - готові до діалогу з Москвою.

 

 

Теги: #сша #контакти #росія #безпека
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