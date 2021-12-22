Низка пропозицій РФ з безпеки явно неприйнятні, інші можна обговорювати, контакти можливі на початку 2022 року

Деякі із безпекових пропозицій Росії явно не можуть бути прийняті Вашингтоном, а діалог з інших питань може стартувати на початку 2022 року, заявив у вівторок глава держдепу Ентоні Блінкен.

"Деякі із пропозицій явно не підходять", - сказав він на брифінгу у держдепі. При цьому, за словами Блінкена, є в російських пропозиціях такі моменти, щодо яких є сенс вести діалог.

"Можна було б очікувати на початку наступного року контактів у всіх сферах", - сказав він про можливі переговори з Росією.

При цьому Блінкен попередив, що на таких переговорах йдеться не лише про пропозиції РФ, а й про ініціативи Москви, що викликають стурбованість США та їх союзників.

Раніше помічник держсекретаря Карен Донфрід заявила, що не виключає, що такі контакти можуть розпочатися у січні.

Блінкен укотре нагадав, що США, з одного боку, готові займатися стримуванням Росії на світовій арені, а з іншого боку - готові до діалогу з Москвою.