Міністр оборони Великої Британії та генсек НАТО обговорили ситуацію навколо України
Глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес та генсек НАТО Єнс Столтенберг під час телефонної розмови обговорили ситуацію на кордоні України з Росією.
"Я, як і раніше, глибоко стурбований нарощуванням російських сил на кордоні з Україною. Ми підтримуємо уряд України проти російської агресії і продовжимо уважно стежити за ситуацією", - цитує Міноборони Великої Британії заяву Воллеса.
Зазначається, що Велика Британія та НАТО є єдиними у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.