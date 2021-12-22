Події

01:29 22.12.2021

Байден закликає американців не панікувати через поширення "омікрону", а вакцинуватися

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Байден закликає американців не панікувати через поширення "омікрону", а вакцинуватися

Президент США Джо Байден у вівторок закликав американців вакцинуватися проти COVID-19 та не піддаватися паніці через появу нових штамів.

"Одну річ ми все можемо зробити. Поки ми очікуємо вакцини для дітей віком до 5 років, вакцинуйтеся повністю самі, робіть третю дозу", - сказав у вівторок Байден у Білому домі.

Президент США зазначив, що "по всій країні розгорнуто центри для швидкої ревакцинації". Він нагадав громадянам, що вакцинація потрібна для захисту не лише самих себе, а й оточуючих.

"Тим, ​​хто не вакцинований. Ви думаєте, що ви ризикуєте тільки своїм життям і що це ваш вибір. Але це не тільки ваш вибір, він впливає і на життя інших. Ви можете наразити на небезпеку життя інших людей", - додав Байден. .

Він підкреслив, що чим довше поширюється вірус, тим більше нових штамів з'являються навколо, і вони можуть бути ще більш смертоносними, ніж зараз.

"Омікрон – серйозна проблема. Він може бути смертельною проблемою для тих, хто не вакцинований", – зазначив президент.

При цьому Байден заявив, що панікувати через поширення штаму "омікрон" не варто.

"Хоча COVID-19 показав, що він серйозний противник, ми показали, що ми сильніші", - заявив президент США.

Байден повідомив, що уряд закупить півмільярда додаткових домашніх тестів на коронавірус, а їхня доставка почнеться в січні.

"Я оголошую сьогодні, що федеральний уряд закупить 500 млн. додаткових домашніх швидких тестів на COVID-19, а безкоштовна доставка почнеться в січні", - сказав Байден.

Він зазначив, що буде запущено спеціальний сайт, який допоможе американцям отримати таку доставку.

Теги: #сша #омікрон
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