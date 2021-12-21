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21:47 21.12.2021

Планів про зустріч Байдена та Путіна поки що немає, країнам потрібно працювати на дипломатичному рівні

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Планів про зустріч Байдена та Путіна поки що немає, країнам потрібно працювати на дипломатичному рівні

Планів про проведення зустрічі між американським президентом Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним поки що немає, заявив у вівторок держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Поки що немає планів зробити це (провести зустріч Байдена та Путіна - ІФ)", - сказав Блінкен, під час виступу в держдепі.

За його словами, країнам необхідно працювати на дипломатичному рівні над спірними питаннями. "Нам потрібний прогрес у тому, що стосується дипломатії", - додав глава держдепу.

"Ми хочемо бачити деескалацію з боку Росії, що вона відводить свої війська від кордону з Україною", – додав він.

Він зазначив, що "набагато сприятливіше вести розмову в ситуації, коли є деескалація, а не коли, навпаки, відбувається ескалація".

Блінкен зазначив, що США підтримують і сприяють зусиллям Німеччини та Франції щодо роботи в рамках "нормандського формату".

 

 

Теги: #держдеп #сша #контакти #росія
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