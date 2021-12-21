У Міноборони України розпочався фінансовий аудит виконання бюджетних програм за 2019-2021 роки

Державна аудиторська служба України 21 грудня розпочала державний фінансовий аудит виконання міністерством оборони низки бюджетних програм у період з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2021 року з обсягом бюджетних коштів у 332,4 млрд грн, повідомляє прес-служба Міноборони.

"Зокрема, будуть перевірені такі програми: 2101150 "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання"; 2101190 "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних сил України"; 2101210 "Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що державні аудитори також вивчать окремі підпрограми бюджетної програми "забезпечення діяльності Збройних сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни" (щодо їх квартирно-експлуатаційного забезпечення, медичного забезпечення, підготовки кадрів ЗСУ тощо).

У Міноборони зазначають, що під час аудиту будуть перевірені основні структурні підрозділи Міноборони і Генеральний штаб ЗСУ.

"Зокрема, будуть проведені контрольні заходи більше ніж на 50 підконтрольних установах, серед яких квартирно-експлуатаційні органи, медичні установи, бази зберігання озброєння і боєприпасів, навчальні заклади та інші розпорядники бюджетних коштів", - уточнюють у відомстві.

Там додають, що орієнтовний термін проведення державного аудиту - 6 місяців, "оскільки передбачено великий обсяг комплексних заходів по всій території України із залученням значного кадрового ресурсу та потенційним приєднанням інших перевіряючих органів".