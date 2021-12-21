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18:58 21.12.2021

Комісія не проголосувала за кандидатуру Клименка на посаду голови САП

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Комісія не проголосувала за кандидатуру Клименка на посаду голови САП

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) затвердила, що детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП, проте не проголосувала за це.

Отже, переможці конкурсу є, але технічно не затверджено результати, - комісія не набрала достатньої кількості голосів для затвердження проекту рішення.

Після відсутності результативного голосування представники міжнародної спільноти в комісії висловили крайнє здивування неможливістю формального затвердження результатів конкурсу і наполягли на повторному голосуванні, яке також не дало результату.

Голова комісії Катерина Коваль парирувала, що є рейтингові переможці, яких комісія вітає. "Пропоную перенести засідання на післязавтра (четвер, 23 грудня - ІФ)... підготувати проекти для офісу генпрокурора", - сказала вона.

За її словами, зокрема, ще не отримана інформація від кадрового підрозділу зі спецперевірки кандидатів.

"У вас є загальний результат всіх членів конкурсної комісії... ми знаємо математику, ми розуміли, хто перемагає в конкурсі ... те, що тиснуть на нас... СБУ відкрила кримінальне провадження. Якщо у нас є рішення суду (ОАСК), давайте йти за рішенням суду", - додала вона.

При цьому Коваль пояснила, що вона не хоче, щоб рішення конкурсної комісії було скасовано через рішення суду.

"Наші результати не змінюватимуться, рішення буде затверджене, сьогодні чи післязавтра - не має значення", - підсумувала вона.

На це твердження "міжнародники" в комісії зазначили, що рішення ОАСК не набуло чинності.

Як повідомлялося, у вівторок комісія зібралася в повному складі та затвердила порядок денний: проведення співбесід із кандидатами на адміністративні посади САП та з кандидатами на посаду керівника САП, оцінювання результатів, визначення переможців конкурсу.

Комісія отримала рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) щодо законності порядку проведення конкурсу, співбесіди було продовжено.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва скасував порядок конкурсної комісії з обрання керівника САП, що викликало побоювання щодо перенесення засідання конкурсної комісії та проблем із затвердженням переможця конкурсу. Рішення суд мотивував тим, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, починаючи з 16 липня 2015 року, відповідач у справі – Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП була позбавлена повноважень на ухвалення оскаржуваного порядку. Водночас законодавчо не було визначено орган, якому такі повноваження передавалися б.

Співбесіди кандидатів на посаду керівника САП було заплановано на 21 грудня 2021 року, після чого конкурсна комісія мала визначитися з переможцем.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова пояснила, що конкурс з обрання керівника САП затягується через те, що комісія не може зібратися, і у зволіканні є "суб'єктивні фактори окремих людей".

Президент України Володимир Зеленський сподівається на обрання керівника САП до кінця цього року.

Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом (передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.

Після практичного завдання на професійну компетентність комісія неодноразово не могла зібратися, щоб призначити дату проведення завершальної співбесіди конкурсу двом претендентам на цю посаду.

На посаду керівника САП претендують детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.

Теги: #сап #конкурс #кадри
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